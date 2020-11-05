С 6 ноября вступает в силу постановление Минздрава, которое предусматривает обязательное медицинское освидетельствование на коронавирус нескольких категорий граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, тест на COVID-19 будут должны будут делать следующие категории граждан:

имеющие инфекцию COVID-19;

относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19 или второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов в случае, если такие граждане являются детьми в возрасте до 10 лет и посещают учреждение дошкольного или общего среднего образования;

лица, подлежащие госпитализации для оказания плановой медицинской помощи в стационарных условиях;

медицинские работники при оказании ими медицинской помощи лицам, имеющим инфекцию COVID-19.

Помимо этого, документом установлен перечень симптомов, имеющихся у граждан, являющихся основанием для обязательного медицинского освидетельствования этих граждан на инфекцию COVID-19 при наличии эпидемиологического анамнеза на возможность заражения этой инфекцией.

Абзацем пятым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 345-З «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» под медицинским освидетельствованием понимается изучение и оценка состояния здоровья пациента, проводимые врачом-специалистом в процессе оказания медицинской помощи в целях установления наличия либо отсутствия у пациента социально опасного заболевания, ВИЧ, определения его нуждаемости в медицинской помощи. В отношении лиц, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования, применяются специальные меры по оказанию медицинской помощи.