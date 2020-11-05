Постановлением министерств финансов и образования № 42/274 от 20 октября 2020 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правовым актом определено:

что кредит будет предоставляться с учетом особенностей, определенных инструкцией;

какие начисления не включаются в среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи кредитополучателя. К ним отнесены:

ежемесячные надбавки работникам здравоохранения бюджетных организаций, установленные указом от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения»;

надбавки и компенсации при производстве работы вахтовым методом работникам госорганизаций, оказывающих социальные услуги, установленные указом от 18 мая 2020 г. № 169 «О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги»;

материальная помощь, выплаченная лицам, перенесшим COVID-2019, за счет средств нанимателей и (или) профессиональных союзов.

Также уточнены:

категории лиц, которые учитываются в составе семьи при определении среднедушевого дохода семьи кредитополучателя;

перечень документов, предоставляемых в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» для рассмотрения вопроса о выдаче кредита;

случаи, при которых учреждения высшего образования должны направить в течение трех дней со дня издания приказа в банк уведомление с указанием даты отчисления, восстановления, предоставления отпуска или перевода студентов.

Кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего образования предоставляется гражданам, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи, исчисленный в порядке, установленном законодательством для расчета среднедушевого дохода их семьи для предоставления государственной адресной социальной помощи, за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи документов для получения кредита, с учетом особенностей, определенных Инструкцией, не превышает 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату подачи документов для получения кредита.