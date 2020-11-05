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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТОЧНИЛ ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ
14:33 05.11.2020
Постановлением Министерства здравоохранения № 92 от 30 октября 2020 г. скорректированы Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, уточнены, в частности, требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в период регистрации случаев инфекции COVID-19 в организациях здравоохранения и аптеках. Скорректированы санитарно-противоэпидемические требования, которые должны соблюдать лица, находящиеся в самоизоляции.
Кроме того, постановлением определяются требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в период регистрации случаев инфекции COVID-19: в госорганах, иных организациях, индивидуальными предпринимателями; в транспортных организациях; на объектах торговли и общественного питания в организациях сферы бытового обслуживания населения (коммунальные объекты, почта, банки и др.); на промышленных предприятиях, иных объектах и организациях.
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