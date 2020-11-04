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В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
09:55 05.11.2020
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 43 от 19 октября 2020 года внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления органами государственного пожарного надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (утверждена постановлением МЧС № 24 от 19 февраля 2019 г.).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями предусмотрено предоставление возможности при определенных условиях однократного перенесения срока устранения нарушений, выявленных органами государственного пожарного надзора при проведении технических мероприятий.
Инструкция также дополнена нормами по порядку обжалования предписаний и требований, вынесенных должностными лицами органов государственного пожарного надзора по результатам обследования объектов строительства и оценки проектной документации.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
СПРАВКА: К мероприятиям технического (технологического, поверочного) характера, выполняемым в соответствии с Инструкцией, относятся:
обследование объектов строительства независимо от форм собственности на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов (НПА), в том числе обязательных для соблюдения технических НПА системы противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании таких объектов и проведении строительно-монтажных работ;
оценка соблюдения проектными организациями требований обязательных для соблюдения технических НПА системы противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании.
Срок проведения мероприятия не может превышать 15 рабочих дней.
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