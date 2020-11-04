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17:02 04.11.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 1 февраля 2007 г. № 9».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена корректировка Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 4 по 14 ноября 2020 года включительно на электронный адрес: .
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