На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 1 февраля 2007 г. № 9».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена корректировка Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 4 по 14 ноября 2020 года включительно на электронный адрес: .