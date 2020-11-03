Постановлением Министерства строительства и архитектуры № 54 от 15 сентября 2020 года утверждены строительные нормы «Защита от шума».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, разработаны они РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Строительные нормы устанавливают требования к акустическому проектированию зданий различного назначения при планировке и застройке населенных пунктов для обеспечения нормативных параметров акустической среды в производственных, жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки.

Кроме того, они устанавливают требования к акустическому проектированию зальных помещений специального назначения: залов музыкально-драматических, драматических, оперных театров и кинотеатров, концертных и спортивных залов, пассажирских залов вокзалов и аэропортов, лекционных залов, залов совещаний и заседаний, конференц-залов, залов пресс-конференций и многоцелевого акустического назначения. При этом строительные нормы не распространяются на акустическое проектирование радио-, теле-, киностудий и открытых сооружений для проведения спортивных, культурно-просветительных и зрелищных мероприятий.