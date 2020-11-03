Постановлением Министерства финансов № 43 от 29 октября 2020 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 – Br52,44 (ранее Br55,15); 500 – Br69,92 (ранее Br73,54); 583, 585 – Br81,80 (ранее Br86,04); 750 – Br104,87 (ранее Br110,30); 900 – Br125,85 (ранее Br132,36); 916 – Br128,08 (ранее Br134,72); 950 – Br132,84 (ранее Br139,72); 958 – Br133,96 (ранее Br140,89);

платина – 950 – Br61,37 (ранее Br66,35);

серебро – 750 – Br1,36 (ранее Br1,55); 800 – Br1,45 (ранее Br1,65); 875 – Br1,58 (ранее Br1,80); 916 – Br1,66 (ранее Br1,89); 925 – Br1,67 (ранее Br1,91); 960 – Br1,74 (ранее Br1,98).

Кроме того, цена за 1 грамм металла в чистоте установлена: на золото в размере 139,83 рубля, серебро – 1,81 рубля, платину – 64,60 рубля и палладий – 173,98 рубля.

Скупочные цены на бывшие в употреблении зубные протезы с содержанием золота 900/750 пробы составляют 123,76 рубля за грамм, бывшие в употреблении элементы съемных протезов из сплавов ЗлПлСр 750-й пробы – 110,82 рубля, детали зубных протезов серебряно-палладиевого сплава – 33,60 рубля.

Постановление вступает в силу с 9 ноября 2020 г.