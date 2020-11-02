Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №50 от 19 октября 2020 года установлены дифференцированные размеры (нормативы) отчислений в республиканский фонд гражданской авиации.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, нормативы установлены подчиненным Минтрансу авиационным организациям и негосударственным организациям в области гражданской авиации.

Так, РУП «Национальный аэропорт Минск» будет вносить в фонд 5% амортизационных отчислений по основным средствам и 10% от прибыли, остающейся в распоряжении организации.

РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» будет платить 20% амортизационных отчислений и 40% от прибыли.

Негосударственные организации будут платить в фонд 10% от прибыли, остающейся в их распоряжении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.