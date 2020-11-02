|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНТРАНС БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ РАЗМЕРЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В ФОНД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
14:39 03.11.2020
Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №50 от 19 октября 2020 года установлены дифференцированные размеры (нормативы) отчислений в республиканский фонд гражданской авиации.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, нормативы установлены подчиненным Минтрансу авиационным организациям и негосударственным организациям в области гражданской авиации.
Так, РУП «Национальный аэропорт Минск» будет вносить в фонд 5% амортизационных отчислений по основным средствам и 10% от прибыли, остающейся в распоряжении организации.
РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» будет платить 20% амортизационных отчислений и 40% от прибыли.
Негосударственные организации будут платить в фонд 10% от прибыли, остающейся в их распоряжении.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2020
Курсы в банках
на 03.11.2020
Конвертация в банках
на 03.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте