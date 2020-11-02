Министерство архитектуры и строительства подвело итоги общественного обсуждения проекта «О создании внебюджетных фондов развития строительной отрасли».

Цель проекта – создание дополнительных условий для проведения модернизации и технического переоснащения производственных мощностей организаций индустриального домостроения, по производству железобетонных изделий, а также для обновления парка строительных машин и механизмов организациями строительной отрасли.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 октября 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по проекту от участников публичного обсуждения поступило одно предложение и один вопрос.

Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.