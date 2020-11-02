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ПО ПРОЕКТУ УКАЗА О СОЗДАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ СТРОЙОТРАСЛИ ПОСТУПИЛО ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
11:39 03.11.2020
Министерство архитектуры и строительства подвело итоги общественного обсуждения проекта «О создании внебюджетных фондов развития строительной отрасли».
Цель проекта – создание дополнительных условий для проведения модернизации и технического переоснащения производственных мощностей организаций индустриального домостроения, по производству железобетонных изделий, а также для обновления парка строительных машин и механизмов организациями строительной отрасли.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 октября 2020 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по проекту от участников публичного обсуждения поступило одно предложение и один вопрос.
Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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