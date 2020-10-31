Постановлением Совета министров № 621 от 30 октября 2020 г. внесены изменения в Государственную программу развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, постановлением корректируются объемы финансирования мероприятий Государственной программы в части их приведения в соответствие с Законом Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 269-З «О республиканском бюджете на 2020 год», а также доходами республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации на 2020 год.

Принятие постановления, которое вступает в силу после его официального опубликования, позволяет государственным органам – заказчикам Государственной программы обеспечить завершение в текущем году их мероприятий в соответствии с законодательством.

Напомним, что 2020 год является завершающим для реализации Государственной программы. Уже сегодня посредством ее мероприятий достигнуты значимые результаты в рамках решения стратегических задач по развитию национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, услуг, предоставляемых на ее основе, модернизации и созданию новых базовых компонентов электронного правительства, внедрению цифровых решений в различных отраслях экономики.

Практические результаты многих проектов станут доступными широкому кругу пользователей по итогам завершения Государственной программы с 2021 года (ID-карта, электронные сервисы, реализуемые на базе создаваемых информационных систем, масштабирование проекта «Электронный рецепт» и «Электронная школа» в пределах республики и другие).

Ожидается, что результаты программы повысят уровень применения информационных технологий в государственном секторе, создадут необходимые условия для формирования цифровой экономики, окажут влияние на повышение позиции Беларуси в международных рейтингах в данной сфере.