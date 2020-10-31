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БЕЛОРУСОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
18:04 02.11.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении программ подготовки работников субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 ноября 2020 г.
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