НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

БЕЛОРУСОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

18:04 02.11.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении программ подготовки работников субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 ноября 2020 г.