Постановлением Совета министров № 620 от 30 октября 2020 г. внесены изменения в постановления Совмина № 206 от 17 марта 2016 г. и от 15 июня 2019 г. № 395.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, постановлением правительства № 620 определены новые подходы к подтверждению страны происхождения товаров для целей применения механизма «третий лишний» и преференциальной поправки в размере 15%.

Новацией является то, что для подтверждения производства товара, предлагаемого участником, в Республике Беларусь, может быть представлена копия сертификата продукции собственного производства, выданного Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, их представительствами и филиалами.

В случае представления такого документа участником, не являющимся производителем, в обязательном порядке к нему прилагается документ, подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником.

В случае предложения участником, являющимся резидентом Республики Беларусь, товаров, произведённых в государства-членах Евразийского экономического союза, сертификат о происхождении товара формы СТ-1 должен быть выдан Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями.

Кроме того, расширен перечень: товаров, которые заказчики (организаторы) вправе приобрести у их производителей с применением процедуры закупки из одного источника в случае, если цены на такие товары регулируются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, государственными органами (организациями); товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок.

Изменения вступили в силу 1 ноября 2020 г.