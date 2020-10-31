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ПРОЕКТ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ В БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 12 НОЯБРЯ

16:57 02.11.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 ноября 2020 г.