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СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЙ ВЫСОКОЙ В БЕЛАРУСИ ВЕТРОУСТАНОВКИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА ГОДА
16:36 02.11.2020
Новая ветроэнергетическая установка (ВЭУ) появится вблизи деревни Асмоловичи в Мстиславском районе Могилевской области. Об этом сообщил заместитель начальника инспекционно-энергетического отдела Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Дмитрий Казаков.
Это будет самая высокая ВЭУ в Беларуси. Ее высота составит 142 метра, а мощность – 3,4 МВт. При этом верхняя точка лопасти достигнет 210 метров, а размах лопастей – 136 метров. Строительством установки занимается СООО "ТДФ Экотех-Могилев".
В настоящее время ведутся работы по заливке фундамента, завершение строительства планируется уже в конце декабря текущего года. Современная конструкция установки (установка изготавливается специально для данного проекта датской компанией VESTAS) позволит использовать энергию ветра максимально эффективно.
До сих пор самым высоким ветряком в Беларуси считался электрогенератор, построенный в Новогрудском районе возле деревни Большие Лезневичи в 2017 году. Высота его башни - 117 метров, а мощность 3,3 МВт.
Самым мощным остается ветряк, построенный в Лиозненском районе Витебской области в 2019 году. Высота его башни - 100 метров, а мощность 3,49 МВт.
По-прежнему лидирующие позиции по количеству ВЭУ (50%) и по установленной мощности (50%) в Республике Беларусь занимает Могилевская область. Так, на 1 ноября 2020 г. в республике действует 108 ветроэнергетических установок общей установленной электрической мощностью 120,31 МВт, из них в Могилевской области расположено 56 установок мощностью 59,18 МВт.
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