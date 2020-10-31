Новая ветроэнергетическая установка (ВЭУ) появится вблизи деревни Асмоловичи в Мстиславском районе Могилевской области. Об этом сообщил заместитель начальника инспекционно-энергетического отдела Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Дмитрий Казаков.

Это будет самая высокая ВЭУ в Беларуси. Ее высота составит 142 метра, а мощность – 3,4 МВт. При этом верхняя точка лопасти достигнет 210 метров, а размах лопастей – 136 метров. Строительством установки занимается СООО "ТДФ Экотех-Могилев".

В настоящее время ведутся работы по заливке фундамента, завершение строительства планируется уже в конце декабря текущего года. Современная конструкция установки (установка изготавливается специально для данного проекта датской компанией VESTAS) позволит использовать энергию ветра максимально эффективно.

До сих пор самым высоким ветряком в Беларуси считался электрогенератор, построенный в Новогрудском районе возле деревни Большие Лезневичи в 2017 году. Высота его башни - 117 метров, а мощность 3,3 МВт.

Самым мощным остается ветряк, построенный в Лиозненском районе Витебской области в 2019 году. Высота его башни - 100 метров, а мощность 3,49 МВт.

По-прежнему лидирующие позиции по количеству ВЭУ (50%) и по установленной мощности (50%) в Республике Беларусь занимает Могилевская область. Так, на 1 ноября 2020 г. в республике действует 108 ветроэнергетических установок общей установленной электрической мощностью 120,31 МВт, из них в Могилевской области расположено 56 установок мощностью 59,18 МВт.