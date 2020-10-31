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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ РАЗРАБОТАТЬ ДВА НОВЫХ ЗАКОНА - «О ПРАВЕ НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ» И «О ЦИФРОВИЗАЦИИ»


15:45 02.11.2020

В Беларуси планируется разработать два новых закона - «О праве на доступ к информации» и «О цифровизации». Решение о целесообразности разработки двух самостоятельных законов принято на заседании Совета по вопросам правовой и судебной деятельности при президенте был на котором 29 октября рассматривался вопрос о концептуальных подходах развития законодательства в области информации, информатизации и защиты информации на современном этапе.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, законом «О праве на доступ к информации» предлагается урегулировать общественные отношения, касающиеся доступа к информации о деятельности государственных органов и государственных организаций, путем установления в том числе норм о:

понятии и видах информации, принципе открытости информации о деятельности государственных органов и государственных организаций;

отсутствии обязанности заявителя обосновывать свой интерес к запрашиваемой информации;

критериях предоставления информации на возмездной или безвозмездной основе;

порядке рассмотрения запросов о предоставлении информации о деятельности государственных органов и государственных организаций, включая особенности рассмотрения соответствующих запросов средств массовой информации;

защите госорганов и госорганизаций от необоснованных запросов информации и недопущении парализации их деятельности в связи с рассылкой множества обращений однотипного характера;

основаниях для отказа в предоставлении информации о деятельности государственных органов и организаций;

функционировании института открытых данных (о круге органов, обязанных размещать информацию в формате открытых данных, о порядке формирования реестров публикуемых данных и др.).

Что касается Закона «О цифровизации», то его сферой регулирования будут общественные отношения, связанные с информатизацией и защитой информации. В частности, правовым актом будут установлены положения, касающиеся:

понятийного аппарата;

компетенции государственных органов в сфере цифровизации;

принципа недопустимости установления преимуществ применения одних информационных технологий перед другими (принципа технологической нейтральности);

создания и использования информационных ресурсов (систем), их правового режима;

информационных отношений в интернете;

функционирования «электронного правительства»;

кибербезопасности, защиты информации и информационных ресурсов (систем).
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