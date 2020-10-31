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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ РАЗРАБОТАТЬ ДВА НОВЫХ ЗАКОНА - «О ПРАВЕ НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ» И «О ЦИФРОВИЗАЦИИ»
15:45 02.11.2020
В Беларуси планируется разработать два новых закона - «О праве на доступ к информации» и «О цифровизации». Решение о целесообразности разработки двух самостоятельных законов принято на заседании Совета по вопросам правовой и судебной деятельности при президенте был на котором 29 октября рассматривался вопрос о концептуальных подходах развития законодательства в области информации, информатизации и защиты информации на современном этапе.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, законом «О праве на доступ к информации» предлагается урегулировать общественные отношения, касающиеся доступа к информации о деятельности государственных органов и государственных организаций, путем установления в том числе норм о:
понятии и видах информации, принципе открытости информации о деятельности государственных органов и государственных организаций;
отсутствии обязанности заявителя обосновывать свой интерес к запрашиваемой информации;
критериях предоставления информации на возмездной или безвозмездной основе;
порядке рассмотрения запросов о предоставлении информации о деятельности государственных органов и государственных организаций, включая особенности рассмотрения соответствующих запросов средств массовой информации;
защите госорганов и госорганизаций от необоснованных запросов информации и недопущении парализации их деятельности в связи с рассылкой множества обращений однотипного характера;
основаниях для отказа в предоставлении информации о деятельности государственных органов и организаций;
функционировании института открытых данных (о круге органов, обязанных размещать информацию в формате открытых данных, о порядке формирования реестров публикуемых данных и др.).
Что касается Закона «О цифровизации», то его сферой регулирования будут общественные отношения, связанные с информатизацией и защитой информации. В частности, правовым актом будут установлены положения, касающиеся:
понятийного аппарата;
компетенции государственных органов в сфере цифровизации;
принципа недопустимости установления преимуществ применения одних информационных технологий перед другими (принципа технологической нейтральности);
создания и использования информационных ресурсов (систем), их правового режима;
информационных отношений в интернете;
функционирования «электронного правительства»;
кибербезопасности, защиты информации и информационных ресурсов (систем).
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