Министерство здравоохранения постановлением №78 от 24 сентября 2020 года утвердило Положение о критериях к торговым наименованиям лекарственных препаратов.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, торговое наименование лекарственного препарата выбирается самостоятельно его производителем или владельцем регистрационного удостоверения на него. При этом держателем обеспечивается соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности.

Если торговое наименование лекарственного препарата представляет собой новое придуманное слово (словосочетание), оно не должно быть похожим до степени смешения (графически или фонетически сходными) или воспроизводить иное международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование, научное (химическое) название или торговое наименование другого лекарственного препарата.

Оно не должно иметь дополнительных значений, вводящих в заблуждение о терапевтических свойствах препарата или в отношении его состава. При этом допускается использование в торговом наименовании лекарственного препарата частичных сокращений и буквенных сокращений

Также наименование лекарства не может полностью воспроизводить название биологически активной добавки к пище, быть созвучным с нецензурными словами, представлять препарат как уникальный, наиболее эффективный, исключительный по отсутствию побочных эффектов и так далее.

Для лекарственных препаратов, содержащих одно и то же действующее вещество, но используемых по отличным друг от друга показаниям, торговые наименования этих лекарственных препаратов должны быть разными.

Международные непатентованные наименования могут использоваться в качестве торгового наименования лекарственного препарата в отношении лекарственных препаратов, содержащих только одну активную фармацевтическую субстанцию.

В торговые наименования радиофармацевтических лекарственных препаратов не допускается включать наименования органов-мишеней. В торговом наименовании радиофармацевтических лекарственных препаратов не допускается использовать числа. Если в обозначении радионуклида присутствуют цифры, их необходимо указывать в верхнем индексе в следующем виде: «массовое число Элемент + торговое наименование».

Кроме того, запрещается использовать обозначения, тождественные или имеющие фонетическое сходство с официальными наименованиями объектов историко-культурного наследия Беларуси, объектов всемирного культурного или природного наследия.

Для торгового наименования лекарственного препарата, одним из показаний которого является диагностика, этиопатогенетическое или патогенетическое лечение (лечение, направленное на механизм развития заболевания) орфанных (редких) заболеваний, необходимо предусмотреть отдельное (иное) торговое наименование, которое будет присвоено лекарственному препарату, предназначенному исключительно для лечения орфанных (редких) заболеваний.

Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 года.