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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЗНАКАХ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
12:37 02.11.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Государственного комитета по стандартизации «О знаках поверки средств измерений и калибровки средств измерений».
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 ноября 2020 г.
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