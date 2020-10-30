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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЗНАКАХ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

12:37 02.11.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Государственного комитета по стандартизации «О знаках поверки средств измерений и калибровки средств измерений». Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации Беларуси. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 ноября 2020 г.