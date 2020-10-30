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В БЕЛАРУСИ ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕНЕСЛИ НА 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА


09:34 02.11.2020

Постановлением Совета министров № 615 от 30 октября 2020 года введение электронных паспортов транспортных средств в Беларуси перенесено на 1 апреля 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, республиканские органы госуправления должны привести свои нормативные правовые акты в соответствие с принятым постановлением до 31 марта 2021 года.

Ранее электронные паспорта для транспорта в Беларуси планировалось ввести с 1 ноября 2020 года, как и во всем Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Отметим, что страны ЕАЭС с 1 ноября 2020 года должны были перейти на оформление электронных паспортов транспортных средств.

В России, к примеру, как сообщила Федеральная таможенная служба, выдача бумажных ПТС на импортируемые автомобили в связи с этим прекращается.
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