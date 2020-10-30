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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД СВОИХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВ
15:48 30.10.2020
Постановлением Совета министров № 611 от 27 октября 2020 г. внесены изменения в ряд постановлений правительства.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения внесены, в частности, в следующие постановления:
от 23 сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу Республики Беларусь»;
от 28 октября 2011 г. № 1446 «О вопросах Министерства здравоохранения Республики Беларусь»;
от 1 апреля 2015 г. № 254 «О государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций».
Изменения и дополнения коснулись Положения о Министерстве здравоохранения в части уточнения функций ведомства.
Также приняты в новой редакции положения, касающиеся госрегистрации лекарственных средств и регулирования их перемещения через Государственную границу Республики Беларусь.
В частности, утверждена новая редакция Положения о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию Республики Беларусь лекарственных средств.
Согласно ему, разрешительные документы выдаются при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Республике Беларусь и в Республику Беларусь с территории государств – членов ЕАЭС:
незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для:
государственной регистрации без права их дальнейшей реализации;
оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с доказанной неэффективностью или непереносимостью зарегистрированных лекарственных средств, либо с орфанными (редкими) заболеваниями и (или) жизнеугрожающими заболеваниями, либо с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями;
обеспечения раннего доступа пациентов к новым методам лечения;
использования в качестве выставочных образцов без права их дальнейшей реализации;
зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для:
проведения доклинических (неклинических) исследований, подтверждения государственной регистрации без права их дальнейшей реализации;
проведения клинических исследований (испытаний);
предупреждения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе эпидемических заболеваний;
ввоза в качестве иностранной безвозмездной помощи.
При ввозе лекарственных средств, являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, нормы Положения не применяются.
Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.
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