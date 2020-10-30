ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД СВОИХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВ


15:48 30.10.2020

Постановлением Совета министров № 611 от 27 октября 2020 г. внесены изменения в ряд постановлений правительства.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения внесены, в частности, в следующие постановления:

от 23 сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу Республики Беларусь»;

от 28 октября 2011 г. № 1446 «О вопросах Министерства здравоохранения Республики Беларусь»;

от 1 апреля 2015 г. № 254 «О государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций».

Изменения и дополнения коснулись Положения о Министерстве здравоохранения в части уточнения функций ведомства.

Также приняты в новой редакции положения, касающиеся госрегистрации лекарственных средств и регулирования их перемещения через Государственную границу Республики Беларусь.

В частности, утверждена новая редакция Положения о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию Республики Беларусь лекарственных средств.

Согласно ему, разрешительные документы выдаются при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Республике Беларусь и в Республику Беларусь с территории государств – членов ЕАЭС:

незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для:

государственной регистрации без права их дальнейшей реализации;

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с доказанной неэффективностью или непереносимостью зарегистрированных лекарственных средств, либо с орфанными (редкими) заболеваниями и (или) жизнеугрожающими заболеваниями, либо с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями;

обеспечения раннего доступа пациентов к новым методам лечения;

использования в качестве выставочных образцов без права их дальнейшей реализации;

зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для:

проведения доклинических (неклинических) исследований, подтверждения государственной регистрации без права их дальнейшей реализации;

проведения клинических исследований (испытаний);

предупреждения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе эпидемических заболеваний;

ввоза в качестве иностранной безвозмездной помощи.

При ввозе лекарственных средств, являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, нормы Положения не применяются.

Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
валюта курс
EUR 3.0840
USD 2.6264
RUB 3.3274
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0778 -0.0062
USD 2.6352 +0.0088
RUB 3.3290 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0660 3.0730
USD 2.6280 2.6320
RUB 3.3170 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1680
EUR/RUB 92.1000 92.8000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте