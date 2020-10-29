В Минске для владельцев 2-х и более квартир с 1 января 2020 года изменен порядок уплаты налога на недвижимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, при вводе информации в момент уплаты налога на недвижимость необходимо выбирать ИМНС того района, в котором расположена облагаемая налогом квартира.

Например, гражданин владеет квартирами, расположенными в Советском и Центральном районах Минска. За квартиру, расположенную в Центральном районе предъявлен налог на недвижимость, за квартиру в Советском районе предоставлена льгота. Налог на недвижимость следует уплачивать в ИМНС Центрального района.

Налог на недвижимость за 2020 год гражданами оплачивается не позднее 16 ноября 2020 года.