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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В МИНСКЕ ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ОПЛАТЫ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 2-Х И БОЛЕЕ КВАРТИР
12:43 30.10.2020
В Минске для владельцев 2-х и более квартир с 1 января 2020 года изменен порядок уплаты налога на недвижимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, при вводе информации в момент уплаты налога на недвижимость необходимо выбирать ИМНС того района, в котором расположена облагаемая налогом квартира.
Например, гражданин владеет квартирами, расположенными в Советском и Центральном районах Минска. За квартиру, расположенную в Центральном районе предъявлен налог на недвижимость, за квартиру в Советском районе предоставлена льгота. Налог на недвижимость следует уплачивать в ИМНС Центрального района.
Налог на недвижимость за 2020 год гражданами оплачивается не позднее 16 ноября 2020 года.
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