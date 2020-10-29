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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕНЫ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОСГРАНИЦУ БЕЛАРУСИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ


11:05 30.10.2020

Постановлением Совета министров № 610 от 27 октября 2020 г. утверждено Положение о порядке и условиях выдачи разрешений на перемещение через Государственную границу Беларуси видов животных и растений, их частей или производных от них (дериватов), подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, под действие положения попадают юр- и физлица, в том числе ИП, которые осуществляют ввоз/вывоз указанных видов животных и растений.

Разрешение на перемещение подтверждает право заявителя совершать таможенные и иные операции в отношении указанных в нем образцов.

Срок действия разрешения исчисляется со дня его выдачи и составляет: 6 месяцев – для разрешения на вывоз или обратный вывоз; 12 месяцев – на ввоз.

Кроме того, постановлением утверждено Положение о порядке и условиях выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза либо ввоз в Республику Беларусь с территории государства – члена Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на территорию государства – члена Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.

Основные положения постановления вступают в силу после официального опубликования.
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