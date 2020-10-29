ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В МНС РАССКАЗАЛИ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С 2021 ГОДА


09:58 30.10.2020

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Брестской области рассказала о порядке перехода на упрощенную систему налогообложения с 2021 года.

Как отмечают в инспекции, порядок применения упрощенной системы налогообложения регулируется главой 32 Налогового кодекса (НК).

Так, согласно части второй пункта 2 статьи 327 НК, организации и индивидуальные предприниматели, принявшие решение о применении с 1 января 2021 года упрощенной системы налогообложения, должны в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года предоставить в налоговый орган по месту постановки на учет соответствующее уведомление.

Форма уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения установлена в приложении № 36 к постановлению Министерства по налогам и сборам № 2от 03.01.2019.

Перейти на применение упрощенной системы налогообложения с 1 января 2021 года вправе:

организации, у которых численность работников в среднем за первые девять месяцев 2020 года не превышает 100 человек и валовая выручка нарастающим итогом за этот же период составляет не более 1 538 843 белорусских рубля;

индивидуальные предприниматели, у которых валовая выручка нарастающим итогом за первые девять месяцев 2020 года составляет не более 330 750 белорусских рублей.

При этом в инспекции обращают внимание, что для действующих организаций и индивидуальных предпринимателей переход на упрощенную систему налогообложения возможен только с начала календарного года (пункт 1 статьи 327 НК).

Субъекты хозяйствования, планирующие зарегистрироваться в 2021 году с целью осуществления предпринимательской деятельности, также будут иметь право на применение упрощенной системы налогообложения со дня их государственной регистрации при условии, что списочная численность работников организации не будет превышать 100 человек. Вновь зарегистрированные плательщики должны представить в налоговый орган по месту постановки на учет соответствующее уведомление в течение двадцати рабочих дней со дня их государственной регистрации (пункт 3 статьи 327 НК).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
валюта курс
EUR 3.0840
USD 2.6264
RUB 3.3274
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0840 +0.0319
USD 2.6264 +0.0274
RUB 3.3274 -0.0091
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0650 3.0750
USD 2.6250 2.6320
RUB 3.3200 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1690
EUR/RUB 92.3000 92.8000
USD/RUB 79.0000 79.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте