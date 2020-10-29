Инспекция Министерства по налогам и сборам по Брестской области рассказала о порядке перехода на упрощенную систему налогообложения с 2021 года.

Как отмечают в инспекции, порядок применения упрощенной системы налогообложения регулируется главой 32 Налогового кодекса (НК).

Так, согласно части второй пункта 2 статьи 327 НК, организации и индивидуальные предприниматели, принявшие решение о применении с 1 января 2021 года упрощенной системы налогообложения, должны в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года предоставить в налоговый орган по месту постановки на учет соответствующее уведомление.

Форма уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения установлена в приложении № 36 к постановлению Министерства по налогам и сборам № 2от 03.01.2019.

Перейти на применение упрощенной системы налогообложения с 1 января 2021 года вправе:

организации, у которых численность работников в среднем за первые девять месяцев 2020 года не превышает 100 человек и валовая выручка нарастающим итогом за этот же период составляет не более 1 538 843 белорусских рубля;

индивидуальные предприниматели, у которых валовая выручка нарастающим итогом за первые девять месяцев 2020 года составляет не более 330 750 белорусских рублей.

При этом в инспекции обращают внимание, что для действующих организаций и индивидуальных предпринимателей переход на упрощенную систему налогообложения возможен только с начала календарного года (пункт 1 статьи 327 НК).

Субъекты хозяйствования, планирующие зарегистрироваться в 2021 году с целью осуществления предпринимательской деятельности, также будут иметь право на применение упрощенной системы налогообложения со дня их государственной регистрации при условии, что списочная численность работников организации не будет превышать 100 человек. Вновь зарегистрированные плательщики должны представить в налоговый орган по месту постановки на учет соответствующее уведомление в течение двадцати рабочих дней со дня их государственной регистрации (пункт 3 статьи 327 НК).