В связи с вступлением в силу постановления Совета министров № 591 от 13 октября 2020 года, касающегося порядка самоизоляции при въезде в Беларусь, Министерство здравоохранения разъяснило его применение.

Согласно опубликованному на сайте Минздрава разъяснению, при въезде в Беларусь обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней:

лица, прибывшие из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 (далее – страны «красной зоны»), формируемый и размещаемый на официальном сайте Министерства здравоохранения;

лица, прибывшие из стран, не включенных в страны «красной зоны» (страны «зеленой зоны»), но следовавшие транзитом через страны «красной зоны» и не имеющие документального подтверждения транзитного проезда в срок не более 24 часов.

Лица, убывающие из Республики Беларусь, которые прибыли в Республику Беларусь до вступления в силу постановления Совета министров от 13 октября 2020 г. № 591, могут пересекать государственную границу по истечению 10 дневного срока самоизоляции.

Иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, прибывшие из стран «зеленой зоны», при въезде в Республику Беларусь обязаны предоставить оригинал или электронную копию медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках) с отрицательным результатом исследования на COVID-19, выполненного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее, чем за 72 часа до даты прибытия в Беларусь.

В медицинском документе должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) гражданина и результат исследования на COVID-19 (например, «SARS-CoV-2 negative» или «result on the date of the test for the presence of SARS-CoV-2 – negative»).

Требования о нахождении в самоизоляции и наличии медицинского документа с отрицательным результатом лабораторного исследования не распространяются на следующих лиц:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь в иностранных государствах, документированные дипломатическими и служебными паспортами, а также члены их семей;

иностранные граждане, следующие по дипломатическим паспортам, а также сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в Республике Беларусь и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории Республики Беларусь, а также члены их семей;

главы и члены официальных делегаций, в том числе прибывающие по приглашению государственных органов и иных организаций. Лица, прибывающие по приглашению государственных органов и иных организаций, должны иметь при пересечении государственной границы копию приглашения;

водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

сотрудники Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющие доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;

сотрудники республиканского унитарного предприятия «Специальная связь», осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;

лица, прибывшие из стран «красной зоны» и следующие по территории Республики Беларусь транзитом и имеющие документы, подтверждающие выезд из Республики Беларусь в течение одних суток. Лица, превысившие 24 - часовой срок транзита, через государственную границу не будут пропущены;

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, прибывшие в Республику Беларусь после нахождения в служебной командировке в странах «красной зоны» при наличии документального подтверждения о командировании;

лица, осуществляющие перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

граждане Республики Беларусь, а также постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие из стран «зеленой зоны» и следовавшие транзитом через страны «красной зоны», при условии наличия у данных лиц документального подтверждения пребывания в странах транзита не более 24 часов.

Иностранные граждане и лица без гражданства, находившиеся в Республике Беларусь с целью получения медицинской помощи (в том числе консультации) в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и убывающие из Республики Беларусь до истечения срока самоизоляции, при пересечении государственной границы должны иметь в наличии документ (справку) об оказании медицинской помощи (консультации) в учреждении здравоохранения Республики Беларусь.