Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрена корректировка Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов.

Организатор общественного обсуждения – Департамент по ценным бумагам Министерства финансов.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 16 до 26 октября 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты.

С поступившими предложениями и результатами их рассмотрения можно ознакомиться на сайте НЦПИ.