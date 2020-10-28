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РАССМОТРЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ


10:09 29.10.2020

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрена корректировка Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов.

Организатор общественного обсуждения – Департамент по ценным бумагам Министерства финансов.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 16 до 26 октября 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты.

С поступившими предложениями и результатами их рассмотрения можно ознакомиться на сайте НЦПИ.
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