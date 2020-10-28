Постановлением Совета министров № 612 от 27 октября 2020 г. в Беларуси предусмотрено снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $42,2 за 1 т (ранее – $45,4); на прямогонный бензин – $23,2 за 1 т (ранее – $24,9); на товарные бензины – $12,6 за 1 т (ранее – $13,6); на легкие, средние дистилляты – $12,6 за 1 т (ранее – $13,6); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $12,6 за 1 т (ранее – $13,6).

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2020 г.