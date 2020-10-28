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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ЗАКОНА «О СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ» ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
17:42 28.10.2020
На заседании четвертой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва 28 октября 2020 года в первом чтении принят проект Закона «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений».
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, проект закона подготовлен в целях совершенствования правовых отношений в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений с учетом соблюдения договорных обязательств в рамках ЕАЭС и иных межгосударственных договоров Беларуси.
В части производства, хранения, реализации и использования семян сельхозрастений, отношений между селекционерами, производителями, потребителями и поставщиками семян сельхозрастений уточняются отраслевые нормы, термины и механизмы осуществления субъектами селекции и семеноводства селекционной и семеноводческой деятельности.
С учетом того, что Лесным кодексом в полном объеме урегулированы вопросы семеноводства лесных растений, исключается дублирование аналогичных правовых норм.
Определяются объекты селекции и семеноводства сельхозрастений и субъекты, имеющие право на осуществление селекции и семеноводства сельхозрастений, устанавливаются полномочия государственных органов и иных организаций, в том числе по вопросам селекционной и семеноводческой деятельности, осуществляемой в рамках системы развития селекции и семеноводства сельхозрастений.
Предусматривается проведение аттестации производителей семян с правом на осуществление семеноводства сельхозрастений высоких репродукций определенных видов на рынке республики. Сведения о производителях семян высоких репродукций, прошедших аттестацию, включаются в государственный реестр производителей семян.
Определяются требования к производству, использованию и реализации семян сельхозрастений, произведенных в Республике Беларусь и ввезенных в Республику Беларусь, а также к перечню документов, необходимых при использовании, производстве и реализации таких семян.
Устанавливаются требования по формированию и использованию страховых фондов семян зерновых, зернобобовых и масличных сельхозрастений в требуемом объеме, что позволит при необходимости восстановить посевные площади зерновых сельхозрастений.
Определяются особенности использования или реализации семян сельхозрастений сортов, не включенных в государственный реестр сортов, соответственно, не допущенных для производства и использования на определенных территориях областей республики, а также семян сортов, исключенных из этого реестра.
Применена единая терминология методов определения сортовых качеств в виде грунтового контроля и лабораторного сортового контроля.
В целях усиления ответственности и контроля в вопросах производства, реализации и использования семян сортов отечественной и зарубежной селекции, включенных в Государственный реестр охраняемых сортов растений, устанавливается соответствующее требование при проведении апробации.
Предусматривается, что надзор в области семеноводства сельхозрастений будет осуществляться государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его территориальными организациями.
Регулируются вопросы научного и кадрового обеспечения в области селекции и семеноводства сельхозрастений, в том числе в отношении формирования заказа на подготовку учреждениями образования специалистов в области селекции сельхозрастений.
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