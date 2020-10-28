На заседании четвертой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва 28 октября 2020 года в первом чтении принят проект Закона «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, проект закона подготовлен в целях совершенствования правовых отношений в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений с учетом соблюдения договорных обязательств в рамках ЕАЭС и иных межгосударственных договоров Беларуси.

В части производства, хранения, реализации и использования семян сельхозрастений, отношений между селекционерами, производителями, потребителями и поставщиками семян сельхозрастений уточняются отраслевые нормы, термины и механизмы осуществления субъектами селекции и семеноводства селекционной и семеноводческой деятельности.

С учетом того, что Лесным кодексом в полном объеме урегулированы вопросы семеноводства лесных растений, исключается дублирование аналогичных правовых норм.

Определяются объекты селекции и семеноводства сельхозрастений и субъекты, имеющие право на осуществление селекции и семеноводства сельхозрастений, устанавливаются полномочия государственных органов и иных организаций, в том числе по вопросам селекционной и семеноводческой деятельности, осуществляемой в рамках системы развития селекции и семеноводства сельхозрастений.

Предусматривается проведение аттестации производителей семян с правом на осуществление семеноводства сельхозрастений высоких репродукций определенных видов на рынке республики. Сведения о производителях семян высоких репродукций, прошедших аттестацию, включаются в государственный реестр производителей семян.

Определяются требования к производству, использованию и реализации семян сельхозрастений, произведенных в Республике Беларусь и ввезенных в Республику Беларусь, а также к перечню документов, необходимых при использовании, производстве и реализации таких семян.

Устанавливаются требования по формированию и использованию страховых фондов семян зерновых, зернобобовых и масличных сельхозрастений в требуемом объеме, что позволит при необходимости восстановить посевные площади зерновых сельхозрастений.

Определяются особенности использования или реализации семян сельхозрастений сортов, не включенных в государственный реестр сортов, соответственно, не допущенных для производства и использования на определенных территориях областей республики, а также семян сортов, исключенных из этого реестра.

Применена единая терминология методов определения сортовых качеств в виде грунтового контроля и лабораторного сортового контроля.

В целях усиления ответственности и контроля в вопросах производства, реализации и использования семян сортов отечественной и зарубежной селекции, включенных в Государственный реестр охраняемых сортов растений, устанавливается соответствующее требование при проведении апробации.

Предусматривается, что надзор в области семеноводства сельхозрастений будет осуществляться государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его территориальными организациями.

Регулируются вопросы научного и кадрового обеспечения в области селекции и семеноводства сельхозрастений, в том числе в отношении формирования заказа на подготовку учреждениями образования специалистов в области селекции сельхозрастений.