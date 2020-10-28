На заседании четвертой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва 28 октября 2020 года в первом чтении принят проект об изменении Закона о государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, поправки призваны упростить отдельные требования к такой деятельности, при этом сохранить контроль государства за производством и оборотом указанной продукции, так как эти виды деятельности имеют большое значение как для здоровья и безопасности граждан, так и для экономики страны.

Основные изменения коснулись вопросов лицензирования импорта, выдачи контрольных марок, производства и продажи оригинальных алкогольных напитков, защиты белорусских производителей, дополнительных способов обязательного сопровождения и расчетов за поставленную алкогольную продукцию и ряда других норм.