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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛОРУССКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЯ
16:18 28.10.2020
На заседании четвертой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва 28 октября 2020 года в первом чтении принят проект об изменении Закона о государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта.
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, поправки призваны упростить отдельные требования к такой деятельности, при этом сохранить контроль государства за производством и оборотом указанной продукции, так как эти виды деятельности имеют большое значение как для здоровья и безопасности граждан, так и для экономики страны.
Основные изменения коснулись вопросов лицензирования импорта, выдачи контрольных марок, производства и продажи оригинальных алкогольных напитков, защиты белорусских производителей, дополнительных способов обязательного сопровождения и расчетов за поставленную алкогольную продукцию и ряда других норм.
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