Постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси № 96 от 23 октября 2020 г. установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах сентября 2020 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в расчете на месяц на период с 1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г. установлены следующие минимальные потребительские бюджеты:

трудоспособное население – Br528,30 (ранее – Br522,13);

пенсионеры – Br410,10 (ранее – Br404,52);

дети в возрасте до трех лет – Br352,55 (ранее – Br344,25);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br448,14 (ранее – Br447,30);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br457,49 (ранее – Br449,28);

семья из четырех человек – Br419,78 (ранее – Br413,10);

молодая семья из трех человек – Br450,43 (ранее – Br446,97).

Документ вступает в силу после его официального опубликования.