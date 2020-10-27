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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ БЮДЖЕТЫ В ЦЕНАХ СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
12:09 28.10.2020
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси № 96 от 23 октября 2020 г. установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах сентября 2020 года.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в расчете на месяц на период с 1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г. установлены следующие минимальные потребительские бюджеты:
трудоспособное население – Br528,30 (ранее – Br522,13);
пенсионеры – Br410,10 (ранее – Br404,52);
дети в возрасте до трех лет – Br352,55 (ранее – Br344,25);
дети в возрасте от трех до шести лет – Br448,14 (ранее – Br447,30);
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br457,49 (ранее – Br449,28);
семья из четырех человек – Br419,78 (ранее – Br413,10);
молодая семья из трех человек – Br450,43 (ранее – Br446,97).
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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