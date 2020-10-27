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С 1 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИТСЯ РАЗМЕР БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА


10:13 28.10.2020

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 95 от 23 октября 2020 г. на период с 1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г. утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br258,11 (с 1 августа по 31 октября 2020 г. – Br256,10).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – Br285,68 (ранее – Br285,04);

пенсионеры – Br195,15 (ранее – Br193,92);

студенты – Br248,06 (ранее – Br246,72);

дети в возрасте до трех лет – Br165,18 (ранее – Br160,79);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br228,85 (ранее – Br224,70);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br278,16 (ранее – Br274,48).

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры: минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий; доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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