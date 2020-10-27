|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИТСЯ РАЗМЕР БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
10:13 28.10.2020
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 95 от 23 октября 2020 г. на период с 1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г. утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br258,11 (с 1 августа по 31 октября 2020 г. – Br256,10).
По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:
трудоспособное население – Br285,68 (ранее – Br285,04);
пенсионеры – Br195,15 (ранее – Br193,92);
студенты – Br248,06 (ранее – Br246,72);
дети в возрасте до трех лет – Br165,18 (ранее – Br160,79);
дети в возрасте от трех до шести лет – Br228,85 (ранее – Br224,70);
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br278,16 (ранее – Br274,48).
При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры: минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий; доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2020
Курсы в банках
на 28.10.2020
Конвертация в банках
на 28.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте