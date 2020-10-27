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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛО ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТФОНДОВ
17:16 27.10.2020
Постановлением Совета министров № 602 от 22 октября 2020 года расширены возможности использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, средства можно будет направлять на оплату разработки проектной, сметной документации, изыскательских работ, услуг по проведению государственной экспертизы архитектурных и строительных проектов, услуг госстройнадзора.
За счет инвестфондов могут быть оплачены маркетинговые исследования, финансироваться развитие материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры и отраслевых лабораторий, перевод документации, связанной с реализацией инвестиционных проектов с привлечением средств международных финансовых организаций.
В инвестфонды зачисляются:
проценты банков, начисленные по специальным счетам, на которых размещены средства инвестиционных фондов;
проценты, начисленные на средства инвестиционных фондов, выделенные на возвратной основе, в том числе вследствие их несвоевременного возврата;
штрафы, пени, проценты за пользование чужими денежными средствами, полученные вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет средств инвестиционных фондов;
денежные средства, возвращаемые организациями и иными юридическими лицами в случае выделения им средств инвестиционных фондов на возвратной основе;
взысканные средства инвестиционных фондов, использованные не по целевому назначению.
При этом остаток средств инвестфондов на конец финансового года направляется на расходы соответствующих инвестиционных фондов в следующем финансовом году в соответствии с законодательством.
Постановление вступает в силу с 27 октября 2020 г.
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