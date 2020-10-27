Постановлением Совета министров № 602 от 22 октября 2020 года расширены возможности использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, средства можно будет направлять на оплату разработки проектной, сметной документации, изыскательских работ, услуг по проведению государственной экспертизы архитектурных и строительных проектов, услуг госстройнадзора.

За счет инвестфондов могут быть оплачены маркетинговые исследования, финансироваться развитие материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры и отраслевых лабораторий, перевод документации, связанной с реализацией инвестиционных проектов с привлечением средств международных финансовых организаций.

В инвестфонды зачисляются:

проценты банков, начисленные по специальным счетам, на которых размещены средства инвестиционных фондов;

проценты, начисленные на средства инвестиционных фондов, выделенные на возвратной основе, в том числе вследствие их несвоевременного возврата;

штрафы, пени, проценты за пользование чужими денежными средствами, полученные вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет средств инвестиционных фондов;

денежные средства, возвращаемые организациями и иными юридическими лицами в случае выделения им средств инвестиционных фондов на возвратной основе;

взысканные средства инвестиционных фондов, использованные не по целевому назначению.

При этом остаток средств инвестфондов на конец финансового года направляется на расходы соответствующих инвестиционных фондов в следующем финансовом году в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу с 27 октября 2020 г.