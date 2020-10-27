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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 6 НОЯБРЯ


16:07 27.10.2020

На общественное обсуждениевынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, связанные с производством табачных изделий.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением предлагается редакционно-техническая корректировка постановления Министерства по налогам и сборам от 29 июля 2005 г. № 77 «Об утверждении Инструкции о порядке учета и использования средств контроля, предназначенных для установки на блок фискальной памяти приборов учета готовой продукции, используемых при производстве табачных изделий, и образца средств контроля».

Она обусловлена необходимостью его приведения в соответствие с новой редакцией Закона Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-ХII «Об обеспечении единства измерений», а также с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах».

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 октября до 6 ноября 2020 г. на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение постановления».
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