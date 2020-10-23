Земельные участки общей площадью 474,2847 гектара в Жлобинском районе Гомельской области исключены из радиационно опасных земель и переведены в хозяйственное использование. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 607 от 23 октября 2020 г.

Согласно документу, участки расположены на территории сельскохозяйственного унитарного предприятия ”Папоротное“ и открытых акционерных обществ ”Бобовский“ и ”Проскурнянский“.

Жлобинскому райисполкому поручено в месячный срок установить границы земельных участков и осуществить их передачу для дальнейшего использования.

Необходимо также внести изменения в земельно-кадастровую документацию и довести эти изменения до заинтересованных.

Кроме того, предписано проконтролировать условия использования земельных участков в соответствии с экспертным заключением Министерства сельского хозяйства и продовольствия о возможности и условиях их дальнейшего использования

Помимо этого, необходимо обеспечить контроль радиоактивного загрязнения продукции, производимой на земельных участках, в соответствии с законодательством.

Постановление принято на основании Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385-З ”О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС“.

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.