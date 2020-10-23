|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАННЕГО ДОСТУПА ПАЦИЕНТОВ К НОВЫМ ЛЕКАРСТВАМ
11:39 27.10.2020
Постановлением Министерства здравоохранения № 75 от 17 сентября 2020 г. утверждено Положение, устанавливающее порядок и условия медицинского применения оригинальных лекарственных препаратов, которые находятся в процессе клинических исследований (испытаний) и предназначаются для лечения, медицинской профилактики или диагностики жизнеугрожающих или тяжелых инвалидизирующих заболеваний, для обеспечения раннего доступа пациентов к новым методам лечения.
Как сообщает Национальный правой интернет-портал, медицинское применение указанных лекарств производится на основании программы, которая разрабатывается производителем лекарственных препаратов или его представительством в Беларусиь.
Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2020
Курсы в банках
на 27.10.2020
Конвертация в банках
на 27.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте