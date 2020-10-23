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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАННЕГО ДОСТУПА ПАЦИЕНТОВ К НОВЫМ ЛЕКАРСТВАМ


11:39 27.10.2020

Постановлением Министерства здравоохранения № 75 от 17 сентября 2020 г. утверждено Положение, устанавливающее порядок и условия медицинского применения оригинальных лекарственных препаратов, которые находятся в процессе клинических исследований (испытаний) и предназначаются для лечения, медицинской профилактики или диагностики жизнеугрожающих или тяжелых инвалидизирующих заболеваний, для обеспечения раннего доступа пациентов к новым методам лечения.

Как сообщает Национальный правой интернет-портал, медицинское применение указанных лекарств производится на основании программы, которая разрабатывается производителем лекарственных препаратов или его представительством в Беларусиь.

Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.
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