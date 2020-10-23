Лукашенко 26 октября подписал указ № 382 "О государственной системе жилищных строительных сбережений". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, суть такой системы заключается в возможности граждан накапливать во вкладах (на специальных счетах банков) свои сбережения для получения в дальнейшем средств, недостающих для улучшения жилищных условий, в виде целевых кредитов под проценты ниже рыночных.

Указом установлены равные права всех категорий граждан для участия в ЖСС и возможность участия в данной системе всех банков страны. Документом предусмотрено, что всем участникам ЖСС будет начисляться премия государства, которая освобождается от подоходного налога. Этим налогом также не будут облагаться доходы в виде процентов, полученные физическими лицами по банковским вкладам ЖСС.

Минимально необходимая сумма накоплений для получения кредита в системе ЖСС определена в размере не менее 30% от договорной суммы.

При этом проценты за пользование жилищным кредитом не могут превышать проценты по вкладу ЖСС более чем на 3%.

В целях защиты интересов граждан банки, участвующие в системе ЖСС, будут согласовывать с Министерством архитектуры и строительства локальные правовые акты по осуществлению деятельности, связанной с ЖСС.