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К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА ЛЕКАРСТВ ПОСТУПИЛО 96 КОММЕНТАРИЕВ

18:27 23.10.2020 В Подведены итог и общественного обсуждения проекта постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача». Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения. Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 25 августа по 4 сентября 2020 г. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при обсуждении проекта на сайте «Правовой форум Беларуси» поступило 96 комментариев. Все комментарии были рассмотрены и максимально учтены.