|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В МЕДЦЕЛЯХ
12:42 23.10.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства здравоохранения «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2004 г. № 51», которым предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о порядке приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 сентября 2020 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет портал, в ходе обсуждения проекта поступило 8 вопросов и предложений от одного юридического лица и семи физических лиц. Предложения от одного физического лица не учтены (не относятся к предмету проекта), остальные предложения учтены на 80%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2020
Курсы в банках
на 23.10.2020
Конвертация в банках
на 23.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте