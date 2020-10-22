Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства здравоохранения «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2004 г. № 51», которым предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о порядке приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 сентября 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет портал, в ходе обсуждения проекта поступило 8 вопросов и предложений от одного юридического лица и семи физических лиц. Предложения от одного физического лица не учтены (не относятся к предмету проекта), остальные предложения учтены на 80%.