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В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


10:27 23.10.2020

Лукашенко 22 октября подписал указ № 375, которым приняты дополнительные нормы для стимулирования использования населением электрической энергии.

«Документом предоставлено право местным органам власти увеличивать суммы возмещения части расходов малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения на выполнение работ по электроснабжению жилых помещений для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Размер возмещения может составить 40% от стоимости таких работ, но не более 80 базовых величин», - говорится в комментарии к документу.

Ранее указом № 127 от 14 апреля 2020 года было предусмотрено возмещение гражданам за счет средств местных бюджетов части расходов на выполнение работ по электроснабжению жилья в размере 20% от их стоимости, но не более 40 базовых величин.
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