|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
10:27 23.10.2020
Лукашенко 22 октября подписал указ № 375, которым приняты дополнительные нормы для стимулирования использования населением электрической энергии.
«Документом предоставлено право местным органам власти увеличивать суммы возмещения части расходов малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения на выполнение работ по электроснабжению жилых помещений для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Размер возмещения может составить 40% от стоимости таких работ, но не более 80 базовых величин», - говорится в комментарии к документу.
Ранее указом № 127 от 14 апреля 2020 года было предусмотрено возмещение гражданам за счет средств местных бюджетов части расходов на выполнение работ по электроснабжению жилья в размере 20% от их стоимости, но не более 40 базовых величин.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2020
Курсы в банках
на 23.10.2020
Конвертация в банках
на 23.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте