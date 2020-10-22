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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В НАДЛЕЖАЩУЮ АПТЕЧНУЮ ПРАКТИКУ
15:50 22.10.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства здравоохранения «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения «Об утверждении Надлежащей аптечной практики».
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 3 по 13 сентября 2020 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при обсуждении проекта поступило 15 комментариев в комплексе с комментариями по проекту постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении Надлежащей практики хранения лекарственных средств». Все комментарии были рассмотрены и максимально учтены.
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