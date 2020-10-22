НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В НАДЛЕЖАЩУЮ АПТЕЧНУЮ ПРАКТИКУ

15:50 22.10.2020 Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства здравоохранения «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения «Об утверждении Надлежащей аптечной практики». Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения. Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 3 по 13 сентября 2020 г. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при обсуждении проекта поступило 15 комментариев в комплексе с комментариями по проекту постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении Надлежащей практики хранения лекарственных средств». Все комментарии были рассмотрены и максимально учтены.