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УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


10:37 22.10.2020

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 40 от 4 августа 2020 г. утверждена Инструкция о порядке осуществления технического надзора за строительством.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, документ устанавливает порядок осуществления технического надзора за строительством (технический надзор), включающего в себя надзор за соответствием строительных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций требованиям обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов (ТНПА), утвержденной проектной документации, а также освидетельствование скрытых работ, приемку выполненных строительных работ, промежуточную приемку ответственных конструкций, оборудования, проверку объемов выполненных строительных работ, пусконаладочных работ, контроль за выполнением подрядчиком указаний разработчика проектной документации при осуществлении авторского надзора, устранение нарушений, указанных в журналах производства работ и авторского надзора.

Выполнение требований представителя технического надзора, входящих в его компетенцию, обязательно для подрядчика. При выполнении своих обязанностей представитель технического надзора не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

По требованию представителя технического надзора подрядчик обязан представлять документы, подтверждающие соответствие выполненных строительных работ, пусконаладочных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций ТНПА и проектной документации, а также документы, подтверждающие объемы выполненных строительных работ.

Ознакомиться более подробно с Инструкцией можно на сайте НЦПИ.
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