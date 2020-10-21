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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНПРОЦЕДУР НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
17:03 21.10.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, связанные с порядком осуществления административных процедур налоговыми органами.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 по 31 октября 2020 г.
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