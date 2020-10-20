ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ЗАСТРОЙЩИКУ КОМПЛЕКСА «МИНСК-МИР» - УКАЗ


10:44 21.10.2020

Лукашенко 20 октября подписал указ № 370, которым корректируется указ от 22 сентября 2014 г. № 456 «О реализации инвестиционного проекта ”Экспериментальный многофункциональный комплекс ”Минск-Мир“».

«В целях обеспечения своевременного завершения строительства данного комплекса указом совершенствуются условия реализации инвестиционного проекта, в том числе заказчику комплекса предоставляется ряд прав», - говорится в комментарии к документу.

В частности, право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования (направлено на сокращение времени разработки проектной документации).

Кроме того, предоставляется право на определение стоимости объектов долевого строительства на основании фактически понесенных затрат; временное изъятие и использование на безвозмездной основе для нужд строительства зданий и сооружений, расположенных на территории комплекса и подлежащих сносу; создание юридического лица (управляющая организация), осуществляющего эксплуатацию общего имущества совместного домовладения зданий, входящих в комплекс, и его обслуживание.

Указом также предусмотрено сохранение здания РУП ”Белаэронавигация“, расположенного на территории комплекса и ранее попадавшего под снос.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2020
валюта курс
EUR 3.0187
USD 2.5629
RUB 3.2939
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0187 +0.0049
USD 2.5629 -0.0079
RUB 3.2939 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0170 3.0220
USD 2.5440 2.5490
RUB 3.3000 3.3070
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1860
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 77.0000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте