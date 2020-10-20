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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ЗАСТРОЙЩИКУ КОМПЛЕКСА «МИНСК-МИР» - УКАЗ
10:44 21.10.2020
Лукашенко 20 октября подписал указ № 370, которым корректируется указ от 22 сентября 2014 г. № 456 «О реализации инвестиционного проекта ”Экспериментальный многофункциональный комплекс ”Минск-Мир“».
«В целях обеспечения своевременного завершения строительства данного комплекса указом совершенствуются условия реализации инвестиционного проекта, в том числе заказчику комплекса предоставляется ряд прав», - говорится в комментарии к документу.
В частности, право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования (направлено на сокращение времени разработки проектной документации).
Кроме того, предоставляется право на определение стоимости объектов долевого строительства на основании фактически понесенных затрат; временное изъятие и использование на безвозмездной основе для нужд строительства зданий и сооружений, расположенных на территории комплекса и подлежащих сносу; создание юридического лица (управляющая организация), осуществляющего эксплуатацию общего имущества совместного домовладения зданий, входящих в комплекс, и его обслуживание.
Указом также предусмотрено сохранение здания РУП ”Белаэронавигация“, расположенного на территории комплекса и ранее попадавшего под снос.
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