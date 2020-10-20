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ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ


16:57 20.10.2020

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 45».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрена корректировка Инструкции о порядке разработки и утверждения инструкции по обращению с отходами производства в целях упрощения для субъектов хозяйствования процедуры согласования соответствующих инструкций.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 октября 2020 г.
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