На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 45».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрена корректировка Инструкции о порядке разработки и утверждения инструкции по обращению с отходами производства в целях упрощения для субъектов хозяйствования процедуры согласования соответствующих инструкций.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 октября 2020 г.