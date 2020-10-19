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ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНПРОЦЕДУР В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО ДО 30 ОКТЯБРЯ

13:07 20.10.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, целью которого является урегулирование проблемных вопросов в части обращения с отходами производства. Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 октября 2020 г.