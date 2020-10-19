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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО СРОКИ САНАЦИИ ДВУХ ОАО

10:33 20.10.2020 Постановлением Совета министров № 597 от 16 октября 2020 г. согласованы сроки продления санации двух открытых акционерных обществ. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, санация ОАО «Ремид» по ходатайству Министерства транспорта и коммуникаций продлена до 30 декабря 2022 г. Срок санации ОАО «Строительно-монтажный трест № 40» по ходатайству Гомельского облисполкома продлен до 12 июля 2025 г.