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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО СРОКИ САНАЦИИ ДВУХ ОАО
10:33 20.10.2020
Постановлением Совета министров № 597 от 16 октября 2020 г. согласованы сроки продления санации двух открытых акционерных обществ.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, санация ОАО «Ремид» по ходатайству Министерства транспорта и коммуникаций продлена до 30 декабря 2022 г.
Срок санации ОАО «Строительно-монтажный трест № 40» по ходатайству Гомельского облисполкома продлен до 12 июля 2025 г.
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