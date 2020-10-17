НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УКАЗА ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ С ПУСТУЮЩИМИ И ВЕТХИМИ ДОМАМИ

14:59 19.10.2020 Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа «Об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими домами». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования документа является совершенствование порядка отчуждения жилых домов в сельской местности, работы с пустующими и ветхими домами. Организатор публичного обсуждения проекта – Государственный комитет по имуществу. Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 25 сентября по 5 октября 2020 г. С результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте НЦПИ.