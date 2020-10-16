На общественное обсуждение вынесен проект указа «О мерах по оказанию государственной поддержки».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ предусматривает дальнейшее совершенствование порядка и условий предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений, а также урегулирование отдельных вопросов строительства гражданами такого жилья.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 30 октября 2020 г.