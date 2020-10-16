|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О МЕРАХ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСПОДДЕРЖКИ МОЖНО ДО 30 ОКТЯБРЯ
12:14 19.10.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О мерах по оказанию государственной поддержки».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ предусматривает дальнейшее совершенствование порядка и условий предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений, а также урегулирование отдельных вопросов строительства гражданами такого жилья.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 30 октября 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2020
Курсы в банках
на 19.10.2020
Конвертация в банках
на 19.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте