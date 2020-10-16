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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЧС ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
10:10 19.10.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий».
Организатор общественного обсуждения проектов постановлений – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 25 сентября по 5 октября 2020 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в процессе обсуждения на сайт «Правовой форум Беларуси» поступило 49 предложений.
Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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