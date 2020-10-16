НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЧС ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

10:10 19.10.2020 Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий». Организатор общественного обсуждения проектов постановлений – Министерство по чрезвычайным ситуациям. Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 25 сентября по 5 октября 2020 г. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в процессе обсуждения на сайт «Правовой форум Беларуси» поступило 49 предложений. Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.