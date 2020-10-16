На общественное обсуждение вынесен проект указа «О создании внебюджетных фондов развития строительной отрасли».

Как сообщает Национальный правой интернет-портал, документом предусматривается создание республиканского и региональных фондов развития строительной отрасли за счет отчислений от стоимости выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в целях создания дополнительных условий для проведения модернизации и технического переоснащения производственных мощностей организаций индустриального домостроения, по производству железобетонных изделий, а также для обновления парка строительных машин и механизмов организациями строительной отрасли.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 октября 2020 г.