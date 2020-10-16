|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ УКАЗА О СОЗДАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ СТРОЙОТРАСЛИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
12:12 16.10.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О создании внебюджетных фондов развития строительной отрасли».
Как сообщает Национальный правой интернет-портал, документом предусматривается создание республиканского и региональных фондов развития строительной отрасли за счет отчислений от стоимости выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в целях создания дополнительных условий для проведения модернизации и технического переоснащения производственных мощностей организаций индустриального домостроения, по производству железобетонных изделий, а также для обновления парка строительных машин и механизмов организациями строительной отрасли.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 октября 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2020
Курсы в банках
на 16.10.2020
Конвертация в банках
на 16.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте