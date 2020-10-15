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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ НОВЫЙ ВИД ОБЛИГАЦИЙ


11:01 16.10.2020

Минфин Беларуси готовит проект указа, который позволит запустить на финансовом рынке страны новые инструменты – стрип-облигации и депозитарные облигации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, предусматривается возможность эмиссии облигаций с раздельным размещением и (или) обращением номинала и процентного дохода (купон, процентный доход) по ним.

«Данное нововведение направлено на повышение ликвидности рынка облигаций за счет разделения прав, удостоверяемых облигацией (права на получение номинальной стоимости и права на получение купонного дохода), и создание возможности обособленного оборота указанных прав (в виде стрипов)», - говорится в комментарии к документу.

Проектом указа предусматривается создание в Беларуси института квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг. Минфин сможет устанавливать перечень ценных бумаг, сделки с которыми вправе совершать только квалифицированные инвесторы.

К квалифицированным инвесторам могут быть отнесены профессиональные участники рынка ценных бумаг, банки, небанковские кредитно-финансовые организации, лизинговые организации, акционерные инвестиционные фонды, управляющие организации инвестиционных фондов, страховые организации, другие лица, обладающие достаточными знаниями в сфере инвестирования и соответствующими финансовыми возможностями.

Квалифицированные инвесторы смогут совершать операции с новым видом финансовых инструментов - депозитарными облигациями.

Депозитарные облигации будут востребованы, прежде всего, вновь созданными компаниями (стартапами), позволяя им привлекать финансирование на начальной стадии функционирования под реализацию будущих инвестиционных проектов. Внедрение такого финансового инструмента будет являться одним из элементов развития венчурного финансирования в республике.

Кроме того, предполагается ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций.

Предложения по проекту указа можно представлять в Минфин с 16 до 26 октября в электронном виде на адрес электронной почты .

Свои замечания и предложения также можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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