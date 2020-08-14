НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА

09:33 17.08.2020 Александр Лукашенко 15 августа подписал указ № 309 о полномочиях правительства Беларуси. Согласно указу, премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности. Указом устанавливается, что в новый состав Совета министров по должности входят председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.