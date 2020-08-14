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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА


09:33 17.08.2020

Александр Лукашенко 15 августа подписал указ № 309 о полномочиях правительства Беларуси.

Согласно указу, премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности.

Указом устанавливается, что в новый состав Совета министров по должности входят председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
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