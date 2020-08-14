|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА
09:33 17.08.2020
Александр Лукашенко 15 августа подписал указ № 309 о полномочиях правительства Беларуси.
Согласно указу, премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности.
Указом устанавливается, что в новый состав Совета министров по должности входят председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2020
Курсы в банках
на 17.08.2020
Конвертация в банках
на 17.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте